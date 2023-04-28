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Резніков: підготовка техніки до контрнаступу завершується
13:34 28.04.2023 |
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оголошену партнерами техніку для українських сил частково доставили, з деякими видами озброєння військові завершують навчальні програми.
"Підготовка завершується. Тому що, крім зброї, техніки, ще має бути оволодіння нею нашими військовослужбовцями. Ми отримали дуже сучасне озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Нагадаю, що крім "танкової коаліції", куди входять танки Leopard 2, Challenger, трохи пізніше Leopard 1 іще приїдуть. Чекаємо ще Abrams, але вони в цьому контрнаступі, думаю, взяти участь не встигнуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - сказав міністр на пресконференції в п'ятницю.
Крім цього, він зазначив, що українські сили отримали велику кількість броньованих машин різного типу, зокрема Bradley, Marder. За його словами, оголошена техніка підготовлена і частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми. "І екіпажі разом із нею прибудуть, коли головком уже визначить місце. У глобальному сенсі, ми готові. Далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Щойно буде Божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - сказав Резніков.
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