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АНАЛІТИКА

Резніков: підготовка техніки до контрнаступу завершується

13:34 28.04.2023 |

Політика

Резніков: підготовка техніки до контрнаступу завершується

 

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що оголошену партнерами техніку для українських сил частково доставили, з деякими видами озброєння військові завершують навчальні програми.

"Підготовка завершується. Тому що, крім зброї, техніки, ще має бути оволодіння нею нашими військовослужбовцями. Ми отримали дуже сучасне озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Нагадаю, що крім "танкової коаліції", куди входять танки Leopard 2, Challenger, трохи пізніше Leopard 1 іще приїдуть. Чекаємо ще Abrams, але вони в цьому контрнаступі, думаю, взяти участь не встигнуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - сказав міністр на пресконференції в п'ятницю.

Крім цього, він зазначив, що українські сили отримали велику кількість броньованих машин різного типу, зокрема Bradley, Marder. За його словами, оголошена техніка підготовлена і частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми. "І екіпажі разом із нею прибудуть, коли головком уже визначить місце. У глобальному сенсі, ми готові. Далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Щойно буде Божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - сказав Резніков.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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