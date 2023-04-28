Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці почали навчатися на Leopard 1, 80 танків почнуть передавати з середини року - міністр

Українці почали навчатися на Leopard 1, 80 танків почнуть передавати з середини року - міністр

 

Українські танкісти вже розпочали навчання на танках "Леопард" старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

Його заява пролунала у відповіді на запитання про те, чи вже достатньо переданих "Леопардів" для українського контрнаступу, якщо на останній зустрічі формату "Рамштайн" йшла мова в основному про снаряди, ППО і запчастини.

Міністр нагадав, що у березні Україна отримала від Німеччини 18 сучасних Leopard 2 A6s та 40 БМП Marder, окрім необхідних запчастин та боєприпасів.

Він підкреслив, що Нідерланди та Данія разом з Німеччиною готують передачу танків старішої моделі Leopard 1 A5.

"Підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1 щойно розпочалася цього тижня. Постачання до 80 танків Leopard 1 почнеться в середині року", - сказав Борис Пісторіус.

Він нагадав також, що у Польщі домовилися створити центр обслуговування танків Leopard 2, щоби підтримувати боєздатність переданих машин.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3461
  0,0457
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес