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Українці почали навчатися на Leopard 1, 80 танків почнуть передавати з середини року - міністр
13:19 28.04.2023 |
Українські танкісти вже розпочали навчання на танках "Леопард" старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.
Його заява пролунала у відповіді на запитання про те, чи вже достатньо переданих "Леопардів" для українського контрнаступу, якщо на останній зустрічі формату "Рамштайн" йшла мова в основному про снаряди, ППО і запчастини.
Міністр нагадав, що у березні Україна отримала від Німеччини 18 сучасних Leopard 2 A6s та 40 БМП Marder, окрім необхідних запчастин та боєприпасів.
Він підкреслив, що Нідерланди та Данія разом з Німеччиною готують передачу танків старішої моделі Leopard 1 A5.
"Підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1 щойно розпочалася цього тижня. Постачання до 80 танків Leopard 1 почнеться в середині року", - сказав Борис Пісторіус.
Він нагадав також, що у Польщі домовилися створити центр обслуговування танків Leopard 2, щоби підтримувати боєздатність переданих машин.
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