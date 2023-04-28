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"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Порошенко анонсував ще одну велику партію техніки для ЗСУ
09:30 28.04.2023 |
П'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ. Відповідні контракти будуть укладені найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами - для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення", - заявив Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин - понад 350 одиниць.
Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.
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