Посол ЄС підтвердив, що попередню оцінку євроінтеграційних реформ в Україні відклали на червень

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас підтвердив, що Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

"Цього року буде два звіти. Перший - це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", - сказав Маасікас.

Другий звіт, за його словами, стосуватиметься політики розширення ЄС і цього року він вперше стосуватиметься України. Його оприлюднять восени.

"Але перше і більш важливе зараз - це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", - додав посол.

Маасікас наголосив, що Україні відомі очікування ЄС: потрібно ухвалити закон про рекламу, відновити електронне декларування майна, переглянути закони про Конституційний суд та відмивання грошей, сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Раніше ЗМІ повідомили, так звану "усну оцінку" Єврокомісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просунулися у виконанні рекомендацій, скоріш за все, нададуть у червні, хоча спершу очікували, що це станеться до кінця весни.

Нагадаємо, в уряді прогнозували, що до травня, коли очікували попередню оцінку Єврокомісії, Україна завершить виконання майже всіх рекомендацій.