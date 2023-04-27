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14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії
16:49 27.04.2023 |
14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії.
Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.
"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" - зазначив Меррісон.
За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ. "У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" - зазначив він.
Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.
"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", - додав він.
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