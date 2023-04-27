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АНАЛІТИКА

14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Великій Британії

 

14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії.

Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" - зазначив Меррісон.

За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ. "У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" - зазначив він.

Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", - додав він.
Ключові теги: Британія
 

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