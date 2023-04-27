Хорватія прийняла на лікування 19 українських військових

У середу, 26 квітня, до Хорватії на лікування прибуло 19 захисників України та 9 членів їхніх родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Хорватії у Фейсбуці.

«26 квітня 2023 року до Хорватії на лікування прибуло 19 захисників України та 9 членів їхніх родин», - заявили у дипмісії.

Зазначається, що Республіка Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їхнього лікування, а членам сімей буде надано допомогу в розміщенні і підтримку під час перебування їхніх рідних на лікуванні.

«Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому й уряд країни 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України в Республіці Хорватія», - додали в посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман заявив, що Хорватія буде продовжувати надавати Україні всебічну допомогу та зробить внесок у пів мільйона євро в пакет широкої допомоги НАТО для України, що наразі погоджується союзниками по Альянсу.