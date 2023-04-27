Уряд Чехії затвердив фінансування навчання українських цивільних пілотів

Уряд Чехії на засіданні в середу затвердив виділення коштів для забезпечення навчання транспортних пілотів з України в Чехії.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, пропозицію вніс міністр закордонних справ Ян Ліпавський спільно з колегами з міністерств транспорту, промисловості і торгівлі та освіти, молоді і спорту.

"Це продовження довоєнної співпраці, насамперед ми даємо можливість українським цивільним льотчикам пройти необхідну підготовку, що нині неможливо вдома в Україні. Значну роль у цьому процесі відіграє швидке відновлення цивільного авіасполучення в Україні", - пояснив глава МЗС.

На першому етапі в поточному році відбудеться навчання пілотів до 25 студентів Національного авіаційного університету в Києві, йдеться в повідомленні.

Як повідомляється на порталі "Чеські новини", цього року Чехія виділить 22 млн чеських крон ($1,03) на навчання від 20 до 25 українських пілотів. Гроші підуть із програми гуманітарної, стабілізаційної, відновлювальної та економічної допомоги Україні, затвердженої Кабміном Чехії у 2022 році, згідно з якою Чехія має виділяти на ці потреби півмільярда крон із 2023-го до 2025 року щорічно.

Навчання в Чехії відбуватиметься у співпраці з місцевою організацією, яка здійснює сертифіковану льотну підготовку. Національний авіаційний університет у Києві також співпрацюватиме з Чеським технічним університетом (ČVUT) у Празі, який надасть допомогу в наближенні навчання до стандартів Європейського Союзу.

"Зокрема це буде перевірка теоретичного та практичного навчання, навчальної документації та навчальних матеріалів, їх оновлення та приведення у відповідність до правил Агентства з авіаційної безпеки ЄС (EASA)", - заявили в чеській дипломатії.

Очікується, що проєкт буде повторено у 2024-му і 2025 роках.