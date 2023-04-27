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АНАЛІТИКА

Україна купує в Австралії другу партію систем дистанційного озброєння на суму $41 000 000

08:56 27.04.2023 |

Політика

Україна купує в Австралії другу партію систем дистанційного озброєння на суму $41 000 000

 

Українське державне підприємство "СпецТехноЕкспорт" (SpetsTechnoExport) купує в австралійської компанії Electro Optic Systems другу партію систем дистанційного озброєння (RWS).

Україна купує в Австралії другу партію систем дистанційного озброєння на суму $41 000 000

 

Інформацією поділилася пресслужба EOS. Йдеться про 50 систем. Сума контракту становить $41 000 000. До речі, перший контракт налічував близько 100 систем RWS.

Україна купує в Австралії другу партію систем дистанційного озброєння на суму $41 000 000

 

Поставки озброєння заплановані на 2023-2024 роки. На яку техніку планують встановлювати бойові модулі RWS, наразі невідомо.

До речі, RWS зараз використовують збройні сили Австралії, а також деякі країни Північної Америки, Європи та Південно-Східної Азії. Система розроблена для забезпечення більшої точності та надійності. Її можна інтегрувати в різні транспортні засоби та платформи. Під час використання RWS екіпаж завжди перебуває в безпеці, адже управління вогнем відбувається дистанційно.
За матеріалами: gagadget.com
 

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