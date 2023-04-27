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Україна купує в Австралії другу партію систем дистанційного озброєння на суму $41 000 000
08:56 27.04.2023 |
Українське державне підприємство "СпецТехноЕкспорт" (SpetsTechnoExport) купує в австралійської компанії Electro Optic Systems другу партію систем дистанційного озброєння (RWS).
Інформацією поділилася пресслужба EOS. Йдеться про 50 систем. Сума контракту становить $41 000 000. До речі, перший контракт налічував близько 100 систем RWS.
Поставки озброєння заплановані на 2023-2024 роки. На яку техніку планують встановлювати бойові модулі RWS, наразі невідомо.
До речі, RWS зараз використовують збройні сили Австралії, а також деякі країни Північної Америки, Європи та Південно-Східної Азії. Система розроблена для забезпечення більшої точності та надійності. Її можна інтегрувати в різні транспортні засоби та платформи. Під час використання RWS екіпаж завжди перебуває в безпеці, адже управління вогнем відбувається дистанційно.
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