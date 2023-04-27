РФ не завадила. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи.

Про це написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Постперд України в ООН повідомив, що Росія хотіла прибрати згадку про агресію щодо України в резолюції Генасамблеї про співпрацю з Радою Європи. Однак їхні спроби провалилися, проти резолюції проголосували лише: РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Окрім того, 122 члени Генасамблеї підтримали резолюцію