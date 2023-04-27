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У Польщі розпочали розслідування щодо лідера опозиції Туска
22:18 26.04.2023 |
Польські прокурори почали розслідування ймовірного зловживання владою лідером опозиції Дональдом Туском, коли він був прем'єр-міністром 10 років тому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
Прокуратура Варшави заявила, що почала розслідування від імені польського бізнесмена, який стверджує, що Туск зловживав своєю владою, розслідуючи його бізнес і змушуючи його припинити імпорт вугілля з Росії.
Бізнесмен Марек Фалента був засуджений до 2,5 років в'язниці за організацію таємного запису приватних розмов політичних і ділових лідерів у варшавських ресторанах у 2013 і 2014 роках.
Ці розмови було опубліковано в польських ЗМІ 2014 року. Незабаром після цього Туск покинув Польщу, щоб обійняти посаду президента Євроради, але публікація викликала скандал, який спричинив поразку у 2015 році центристського, проєвропейського уряду, очолюваного його партією "Громадянська платформа". На його місце було обрано нинішню консервативну правлячу партію.
У заяві окружної прокуратури Варшави у вівторок йдеться, що метою розгляду є "перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення".
Фалента стверджує, що Туск зловживав своїми повноваженнями, наказавши провести перевірку компанії, якою він керував і яка імпортувала російське вугілля в Польщу.
"На думку сторони, що повідомила, злочин мав полягати в перевищенні службових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи і примусом її припинити свою діяльність", - сказала у своїй заяві Александра Скшинярж, прессекретар окружної прокуратури у Варшаві.
За її словами, на цьому етапі прокуратура не планує допитувати Туска.
У той час Польща імпортувала велику кількість вугілля з Росії і Туск прагнув це припинити. Після того як "Громадянська платформа" втратила владу 2015 року, імпорт вугілля з Росії до Польщі збільшився, але припинився після повномасштабного вторгнення Росії до України минулого року.
Від самого початку справи про прослуховування у 2014 році Туск припустив, що її було написано "кирилицею", натякаючи на те, що Росія доклала руку до спроби послабити його уряд, оскільки він виступав проти імпорту російського вугілля і прагнув міцних зв'язків із ЄС.
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