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Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів - ЗМІ
17:54 26.04.2023 |
Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронетранспортерів Valuk.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише словенський портал 24UR з посиланням на власні джерела.
За даними видання, транспортування в Україну було завершено на цьому тижні в умовах повної секретності. Сама операція тривала кілька місяців, оскільки бронемашини потрібно було підготувати, обслужити і транспортувати.
Вони були перевезені літаком до однієї з сусідніх країн транспортним літаком С17.
Словенські БТР Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами, їх у словенській армії було 85 одиниць, і вони перебували на озброєнні 24 роки. Вони призначені для перевезення піхоти і захищають її від протипіхотних мін та піхотної зброї калібром до 12,7 мм.
БТР може подолати близько 600 кілометрів дорогою і від 200 до 300 кілометрів бездоріжжям.
Минулого тижня повідомлялося, що Словенія підпише угоду з Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.
Словенія наприкінці травня планує організувати конференцію з питань міжнародного співробітництва у розслідуванні воєнних злочинів.
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