Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів - ЗМІ

Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів - ЗМІ

 

Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронетранспортерів Valuk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише словенський портал 24UR з посиланням на власні джерела.

За даними видання, транспортування в Україну було завершено на цьому тижні в умовах повної секретності. Сама операція тривала кілька місяців, оскільки бронемашини потрібно було підготувати, обслужити і транспортувати.

Вони були перевезені літаком до однієї з сусідніх країн транспортним літаком С17.

Словенські БТР Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами, їх у словенській армії було 85 одиниць, і вони перебували на озброєнні 24 роки. Вони призначені для перевезення піхоти і захищають її від протипіхотних мін та піхотної зброї калібром до 12,7 мм.

БТР може подолати близько 600 кілометрів дорогою і від 200 до 300 кілометрів бездоріжжям.

Минулого тижня повідомлялося, що Словенія підпише угоду з Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Словенія наприкінці травня планує організувати конференцію з питань міжнародного співробітництва у розслідуванні воєнних злочинів.
Ключові теги: Словенія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3918
  0,1060
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3690  0,26 0,69 38,0345  0,20 0,52
EUR 40,7772  0,30 0,73 41,7010  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес