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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Китай направив до України Лі Хуея. Він був послом у Росії 10 років і має нагороди від Путіна
16:57 26.04.2023 |
Представником Китаю, якого Пекін направить в Україну для "можливості політичного врегулювання" війни, стане Лі Хуей, який 10 років був послом у Росії. Про це повідомила речник МЗС КНР Хуа Чунін.
Дипломат заявила, що від Китаю до Києва поїде спеціальний представник у справах Євразії, щоб спробувати "знайти можливості політичного врегулювання" війни РФ проти України.
Посаду представника КНР у євразійських справах займає Лі Хуей, який був послом Пекіна у Москві у 2009-2019 роках.
Окрім цього, у 1981-1985 роках він працював у посольстві Китаю в СРСР. Китайський дипломат має дві нагороди від диктатора Володимира Путіна - у 2006 році він отримав подяку глави Кремля "за великий внесок у зміцнення та розвиток дружби та співробітництва між РФ та КНР".
Також у 2019 році Путін нагородив його "Орденом Дружби" "за заслуги у зміцненні дружби та співпраці між народами, плідну діяльність щодо зближення та взаємозбагачення культур націй та народностей".
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