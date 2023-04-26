Китай направить спецпредставника до України. Перші деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна

У Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Про це заявила речника МЗС Китаю Хуа Чуньїн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні", - заявила речниця.

Вона наголосила, що Китай чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство. Речниця повторила слова Сі Цзіньпіна про те, що "в українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".

"Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди", - заявила Хуа Чуньїн.

В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами речниці, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Він наголосив, що розмова була змістовною, та виразив сподівання, що призначення посла у Киї дасть поштовх розвитку наших двосторонніх відносин.