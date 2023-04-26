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Комітет Ради схвалив законопроєкт для націоналізації колишнього «Альфа-банку» до другого читання
14:29 26.04.2023 |
Парламентський Комітет з питань податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт 9107-1, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, законопроєкт дозволяє Національному банку націоналізувати банки підсанкційних власників.
"Зміст закону та текст майже не змінився. Прийнято тільки технічні правки. Хоча на Комітеті була довга дискусія щодо необхідності додаткової ланки затвердження через ВАКС", - уточнив нардеп.
Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за основу відповідний законопроєкт 11 квітня.
Законопроєкт також надає Нацбанку повноваження за певних обставин, пов'язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
* заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
* відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).
Також запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності - у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.
Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є росіяни.
Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану. За даними ЗМІ, першим за цим законом може бути націоналізовано український "Альфа-Банк", який з 1 грудня змінив назву на Sense Bank. Однак цей закон передбачав процедуру націоналізації для банків, що належать підсанкційним власникам, якщо такий банк відчуватиме нестачу капіталу, а у "Сенс банку" цього досі не зафіксовано.
Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко.
Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.
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