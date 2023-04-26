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АНАЛІТИКА

Центр обслуговування Leopard 2 з України запрацює у Польщі в травні

Центр обслуговування Leopard 2 з України запрацює у Польщі в травні

 

Центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених до України, запрацює у Польщі в травні.

Про це повідомив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак у середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

"Танки Leopard 2A4 і 2A6, які воюють в Україні, будуть обслуговуватися і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy в Глівіце. У травні центр обслуговування запрацює", - сказав Блащак під час спільного з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким візиту на завод.

Блащак додав, що створення центру посприяє появі додаткових робочих місць у Глівіце.

Міністр підкреслив, що причиною вибору цього заводу стало те, що він уже 20 років обслуговує, ремонтує, а також модернізує танки Leopard 2A4 до версії 2PL.

Він додав, що в Глівіце ремонтують і модернізують польські танки Т-72, ​​які Варшава вже передала Києву.

Нагадаємо, "танкова коаліція" погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України 21 квітня, на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".
Ключові теги: Польща
 

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