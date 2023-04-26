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ФБР допоможе зібрати докази військових злочинів російської армії в Україні
09:47 26.04.2023 |
Україна працює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями над збиранням доказів військових злочинів росіян, таких як геолокація та інформація про мобільні телефони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Українська влада збирає цифрову інформацію з полів битв та українських міст, розорених війною після вторгнення Росії в країну в лютому минулого року, заявив Олексій Кобзанець, спеціальний агент ФБР, який раніше працював аташе з юридичних питань агентства в Україні.
"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними - це те, в чому ФБР має досвід", - сказав Кобзанець на конференції RSA з кібербезпеки в Сан-Франциско.
За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.
"Наступний крок - робота з національними постачальниками послуг у США та передача цієї інформації... отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", - додав Кобзанець.
Робота відображає поглиблення співпраці між США та Україною у кіберпросторі, де Росія була спільним противником обох країн.
Агент додав, що ФБР США протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колаборантів та шпигунів, які діють в Україні, та російських сил, які діяли за межами Києва, коли відбувалося вторгнення.
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