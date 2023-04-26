Нацгвардія Норвегії навчатиме військовослужбовців ЗСУ

Норвезькі інструктори з Національної гвардії розпочали навчання ста військовослужбовців Збройних Сил України з військової медицини, вогневої підготовки та командного лідерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.

Ця підготовка збільшить перевагу України над Росією у випадку, якщо справа дійде до відправки добре вмотивованих та підготовлених військових на поле бою. Зазначається, що курс є першим з кількох, де українські військові отримають якісну професійну підготовку в Норвегії протягом чотирьох інтенсивних тижнів.

Полковник Єнс, який набирав інструкторів та підготував все необхідне для навчання, заявив, що українські солдати матимуть можливість зустрітися з професійними та кваліфікованими інструкторами з Національної гвардії та Збройних Сил Норвегії, які забезпечать їх якісною підготовкою.

Крім того, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зазначив, що українські військові будуть добре піклуватися під час перебування в Норвегії.

"У місці навчання вже готові місця для проживання та поселення. Кухня орієнтована на українські страви, а на тренувальному полі створене відповідне бойове середовище - окопи та опорні пункти", - розповів полковник Єнс.