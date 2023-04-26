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Британія передала Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2
23:38 25.04.2023 |
Велика Британія вже передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі й зі збідненим ураном.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у письмових відповідях заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіппі на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії "Альба".
Ми відправили в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не даватимемо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів", - повідомив Хіппі.
Відповідаючи на питання, де саме використовуватимуться ці снаряди, заступник міністра повідомив, що танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном вже контролюються ЗСУ і британське Міноборони не відстежує місця, де ці снаряди застосовуються.
Також Хіппі зазначив, що Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів зі збідненим ураном після завершення війни в Україні.
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