ВАКС розпочав підготовче засідання у справі «Роттердам+»

Вищий антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі за обвинуваченням шістьох осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+».

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ.

Як зазначається, суд задовольнив клопотання прокурора САП й ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, й ексначальника відділу НКРЕКП, які переховуються від органу досудового розслідування та суду.

Підготовче засідання триває. Наступне призначене на 11:00 1 червня.

Як повідомлялося, у серпні 2019 року Національне антикорупційне бюро України оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, унаслідок яких споживачам електроенергії були завдані 18,87 млрд гривень збитків.

У вересні 2022 року правоохоронці завершили розслідування у справі "Роттердам+. Шістьом фігурантам справи змінили раніше оголошені підозри.

У березні 2023 року до Вищого антикорупційного суду був направлений перший епізод у справі "Роттердам+". Тоді ж САП заявила цивільний позов на 19,357 млрд грн.