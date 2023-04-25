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АНАЛІТИКА

Порошенко в Польщі закликав не блокувати аграрний експорт України

15:52 25.04.2023 |

Політика

 

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко, виступаючи на Європейському економічному конгресі в Польщі, закликав розблокувати експорт сільськогосподарської продукції з України.

Як повідомляється на сайті політсили у вівторок, він зазначив, що гроші, які отримує аграрний бізнес, наповнюють бюджет України, а це прискорює перемогу України. Політик також закликав розглянути питання компенсації фермерам, але не скорочувати постачання з України.

"Україні потрібна фінансова підтримка - і я хочу звернути вашу увагу, йдеться не про відбудову. Ще надто рано. Ви повинні спрямувати гроші на зброю чи на те, щоб забезпечити Україні виживання. Чому? Тому що Україна втратила 45% своєї економіки. Через атаки на критичну інфраструктуру ми втратили 50% нашої енергетики, 79% нашої металургійної галузі. І зараз аграрний сектор забезпечує Україні більше ніж 60% нашого експорту. Можете собі уявити, що станеться з економікою України, з робочими місцями, українським бюджетом, українським бізнесом, якщо зупинити і обмежити український аграрний сектор", - зазначає Порошенко.

Під час зустрічі з комісаром ЄС з бюджету Йоганнесом Ганом політик також закликав Євросоюз терміново скасувати обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

"Висловив стурбованість розвитком подій щодо незаконного запровадження кількома сусідніми державами-членами ЄС заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції. Я наголосив на важливості негайного відновлення та продовження режиму лібералізації торгівлі та українського експорту до ЄС в умовах війни", - написав Порошенко у фейсбуці.

За його словами, Україна не хоче просити фінансової допомоги - Україні потрібно дати можливість виробляти і продавати свою продукцію.

"Ці заборони зупиняють українську перемогу. І це неприпустимо", - наголосив Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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