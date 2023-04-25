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США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами. Мова йде про десятки спеціалістів
13:35 25.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана, якого цитує Reuters.
За його словами, Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами.
"Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівці в Україну, які борються з російськими кібернападами під час війни. Це групи захисту і вони полюють на спільних супротивників", - заявив Хартман.
Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах.
Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.
Також вони розкрили іранську хакерську групу, яка зламала систему голосування в одному з американських міст, які використовувалися для звітування про результати виборів 2020 року.
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