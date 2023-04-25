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АНАЛІТИКА

МВС планує відновити в Україні Канадську поліцейську місію

 

Канадська поліція сподівається якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців шляхом відновлення Канадської поліцейської місії в Україні (CUPDP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

У понеділок, 24 квітня, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зустрілася з представниками Канадської поліції, щоб обговорити можливість відновлення CUPDP.

Цей проєкт надає консультації, тренінги та обладнання українським правоохоронцям для підвищення їх професійного розвитку та стандартів, а також для створення більш ефективних поліцейських послуг, орієнтованих на громаду.

За словами Павліченко, тренінги є важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні. Канадська поліція в свою чергу сподівається якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців та залучити до цього близько 45 інструкторів, які зможуть поділитися своїми знаннями та досвідом з українськими колегами.

Наразі відомо про три ключові напрями, які планують врахувати при підготовці відповідних планів навчань: тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров'я.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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