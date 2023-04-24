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АНАЛІТИКА

«Повернись живим» придбав для ЗСУ 1460 кулеметів калібру 7,62-мм

19:17 24.04.2023 |

Політика

«Повернись живим» придбав для ЗСУ 1460 кулеметів калібру 7,62-мм

 

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» придбав для українських військових ручні кулемети.

Як пише Мілітарний, про це повідомила пресслужба фонду у своїх соцмережах.

Завдяки цій закупівлі Збройні сили України отримають 1460 кулеметів калібру 7,62-мм.


Вартість піхотного озброєння, яке благодійний фонд самостійно придбав для українських оборонців, які протистоять російській окупації, становить 6 570 000 євро.

Ця партія озброєння, яку фонд «Повернись живим» вперше в історії організації законтрактував за кордоном, була розподілена Головнокомандувачем і Командуванням сил логістики ЗСУ на максимально критичні напрямки.

«Повернись живим» придбав для ЗСУ 1460 кулеметів калібру 7,62-мм

 

Нові ручні кулемети калібру 7,62-мм отримала 21-на бойова бригада, із яких:

* 12 - механізовані та мотопіхотні;
* 6 - підпорядкованих Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України;
* 1 - танкова;
* 1 - гірсько-штурмова;
* 1 - єгерська.

Також стрілецьку зброю отримали 9 частин резерву.

У фонді допомоги армії наголосили, що кулемети вже працюють на передовій.
 

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