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«Повернись живим» придбав для ЗСУ 1460 кулеметів калібру 7,62-мм
19:17 24.04.2023 |
Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» придбав для українських військових ручні кулемети.
Як пише Мілітарний, про це повідомила пресслужба фонду у своїх соцмережах.
Завдяки цій закупівлі Збройні сили України отримають 1460 кулеметів калібру 7,62-мм.
Вартість піхотного озброєння, яке благодійний фонд самостійно придбав для українських оборонців, які протистоять російській окупації, становить 6 570 000 євро.
Ця партія озброєння, яку фонд «Повернись живим» вперше в історії організації законтрактував за кордоном, була розподілена Головнокомандувачем і Командуванням сил логістики ЗСУ на максимально критичні напрямки.
Нові ручні кулемети калібру 7,62-мм отримала 21-на бойова бригада, із яких:
* 12 - механізовані та мотопіхотні;
* 6 - підпорядкованих Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України;
* 1 - танкова;
* 1 - гірсько-штурмова;
* 1 - єгерська.
Також стрілецьку зброю отримали 9 частин резерву.
У фонді допомоги армії наголосили, що кулемети вже працюють на передовій.
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