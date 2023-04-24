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Військові видатки України за рік зросли на 640%, – SIPRI
10:52 24.04.2023 |
Військові витрати в усьому світі зросли на 3,7% у 2022 році до рекордних $2,24 трлн. Україна побила рекорд у найбільшому зростанні витрат на оборону за рік.
Про це свідчать дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), передає Радіо Свобода.
За даними SIPRI, Сполучені Штати, Росія та Китай і надалі витрачають найбільше у цій сфері, на них припадає 56% загальносвітових військових витрат.
Згідно зі звітом, військова допомога Україні та занепокоєння щодо посилення загрози з боку Росії сильно вплинули на витрати багатьох інших держав, як і напруженість у Східній Азії.
"Постійне зростання глобальних військових витрат в останні роки є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі", - коментує старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нан Тіан.
За його словами, держави зміцнюють свої армії у відповідь на погіршення безпекового середовища, адже не очікують покращення найближчим часом.
Військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до приблизно $86,4 млрд, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту РФ. У 2021-му показник становив 3,7%.
"Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими витратами у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.
Військові витрати України сягнули $44 млрд у 2022 році - колосальне збільшення на 640%. Автори звіту назвали це "найбільшим однорічним збільшенням військових витрат країни, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI".
"Унаслідок збільшення та шкоди економіці України, пов'язаної з війною... військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2% у 2021 році", - йдеться в звіті.
Сполучені Штати - беззаперечний лідер у світі за військовими видатками - витратили $877 млрд у 2022 році, що на 0,7% більше, ніж торік, із урахуванням інфляції. Це дорівнює 39% загальних світових військових витрат і втричі більше, ніж витратив Китай, який посідає друге місце.
Витрати країн Центральної та Західної Європи сягнули $345 млрд у 2022 році, перевищивши в реальному вираженні рівень 1989 року, коли закінчувалася Холодна війна.
За словами експертів, військові витрати в регіоні продовжуватимуть зростати в найближчі роки.
Фінляндія, яка нещодавно стала 31-м членом НАТО, лідирувала у цьому зростанні зі збільшенням військових витрат на 36%. За нею йде Литва (зростання на 27%), Швеція, яка прагне до членства в НАТО (зростання на 12%), і Польща (зростання на 11%).
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