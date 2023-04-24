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АНАЛІТИКА

Парламентарі ЄС закликали Францію вигнати китайського посла через слова про Крим

 

Європейські парламентарії направили лист-звернення до Франції, у якому закликали оголосити китайського посла в Парижі персоною нон грата за слова про Крим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вони заявили у листі, адресованому МЗС Франції.

Документ було підписано 80 парламентаріями. Він стосувався слів китайського посла Лу Шайе щодо того, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

У ЄС вважають, що такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу. Вони також зауважили, що Лу не вперше робить подібні скандальні висловлювання.

"Тому, маючи на увазі прецедент, ми закликаємо вас негайно оголосити посла Лу Шайе персоною нон грата у відповідь на його абсолютно неприйнятну поведінку. Ми сподіваємося, що ви зробите ці кроки, щоб підкреслити відданість Франції центральним цінностям, які об'єднують нас не лише в Європі, але й з партнерами-однодумцями в інших країнах", - казано в листі.

Нагадаємо, китайський посол Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Він також непевний щодо приналежності Криму Україні.

Відео на тему:
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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