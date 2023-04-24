Португалія передасть ЗСУ п'ять бронемашин

Португалія передасть Україні п'ять гусеничних броньованих машин аварійно-рятувального та медичного забезпечення.

Як пише Мілітарний, про це повідомляє міністерство національної оборони Португалії.

Про передачу Збройним силам України додаткової бронетехніки повідомила міністр оборони країни Гелена Каррейрас на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося у п'ятницю в Німеччині.

"Португалія направить в Україну п'ять броньованих аварійно-рятувальних та медичного забезпечення - три типу М113 та дві типу М577", - йдеться у повідомленні.

В одному з попередніх пакетів оборонної допомоги Україна отримала від Португалії 14 гусеничних бронетранспортерів M113 та додаткові 120-мм боєприпаси.

Це була друга офіційна передача Португалією бронетранспортерів M113 Україні. Першу партію із чотирнадцяти гусеничних бронемашин відправили ЗСУ у липні 2022 року.

БТР M113 - основний гусеничний бронетранспортер, який багато часу перебував на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. У війську Португалії ця техніка уже понад 30 років.

Це озброєння країна отримала після 1989 року, коли Сполучені Штати зменшили свою присутність на території Євросоюзу. Відомо, що в країні було 104 бронетранспортерів M113A2 з Нідерландів та 50 M113A1 з Німеччини.

Бронетранспортери М577 створені на базі M113, але мають видозмінену форму корпусу з більшим внутрішнім об'ємом.