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Латвія вирішила передати Україні всі ПЗРК Stinger, що в неї є
22:49 21.04.2023 |
На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п'ятницю міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила про рішення передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", - оголосила Мурнієце.
Крім того, Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.
"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних Сил України", - сказала очільниця відомства.
Водночас міністерка оборони Латвії наголосила, що Рига разом із іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо підготовки солдатів Збройних Сил України в Латвії.
Востаннє про відправлення Україні ПЗРК Stinger Латвія оголошувала в січні цього року.
Stinger - одна з найбільш високорозвинених і ефективних систем протиповітряної оборони, які також використовуються багатьма союзниками Латвії, такими як США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія і Литва.
Військова допомога Україні з боку Латвії вже досягла 1% її ВВП й перевищила 300 мільйонів євро.
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