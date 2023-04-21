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Христофор Колумб
Чехія на «Рамштайні» запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України
22:43 21.04.2023 |
На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п'ятницю Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі США та Нідерландами, аби посилити військову підтримку Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець розповів учасникам засідання у форматі "Рамштайн", що Чехія в питанні допомоги Україні "поєднує максимальні пожертви з армійських запасів, закупівлі з державних фондів, спільнокошт і комерційні поставки".
Він додав, що нинішніми пріоритетами Праги в плані збройної підтримки Києва є бойові машини піхоти БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.
Серед іншого, в межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, "і щомісяця до них додається ще більше".
"Ми пропонуємо збільшити темпи виробництва ще на десятки (танків - ред.), якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", - зазначив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії (AMOS) Алеш Витечка.
А Блажковець додав, що Чехія готова вести переговори про створення центру з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки на базі державної компанії VOP та кількох приватних компаній.
Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшла зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої "танкової коаліції".
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