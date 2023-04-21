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Резніков про результати «Рамштайну»: зараз говоримо про ППО, але літаки також будуть
22:37 21.04.2023 |
Наразі головною потребою України є системи протиповітряної оборони. Бойові літаки будуть наступним етапом переговорів щодо військової допомоги.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання "Рамштайн", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Звичайно, сьогодні ми підтвердили нашу потребу в західних літаках як частини ППО. І я впевнений, що у нас будуть сучасні, покоління 4++ бойові літаки. Але просто зараз ми говоримо про головні потреби - наземну ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібен буде час для навчання пілотів, інженерів тощо. Але це буде зроблено", - заявив він.
Резніков підкреслив, що наразі ще не ухвалено рішення про те, який саме західний літак стане основою майбутніх українських Військово-повітряних сил.
Міністр додав, що в Україну зараз реальніше поставити системи, які базуються на землі.
"Реальніше зараз поставити системи, які базуються на землі, вони є у всіх партнерів, і це може посилити спроможність нашої ППО. Літаки вимагають довшого навчання, складнішого обслуговування, відновлення і застосування. Але це не означає, що ми їх не отримаємо", - додав Резніков.
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