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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Міллі пояснив, чому для союзників України ППО важливіше від F-16
22:32 21.04.2023 |
Питання передачі Україні винищувачів F-16 являється політичним. Сполучені Штати наразі роблять ставку на потужні системи ППО для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу.
"Ми говоримо про контроль над повітряним простором. Яким чином здійснювати цей контроль? Для того аби запобігти атакам Росії зараз ми робимо ставку на потужні системи ППО. Звичайно найбіліше потерпають окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо що дуже багато ракет продовжують випускати саме там", - сказав Міллі.
Він зауважив, що зараз Росія дуже обережно поводиться з ракетами, тому що розуміє, що ППО на території України - дуже ефективно відпрацьовує і росіянам не виходить вражати цілі.
"Це найважливіше мілітарне завдання нині. Потужні системи ППО для того, щоб українці контролювали повітряний простір. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів і зараз якщо ми порівнюємо скільки часу є у нас - ми його використовуємо оптимально і фокусуємось на ППО", - підкреслив він.
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