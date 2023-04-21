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АНАЛІТИКА

Ми досягли первинних цілей, - Остін про забезпечення ЗСУ снарядами й танками

 

Сполучені Штати Америки розуміють, якою є бойова динаміку на фронті України та розуміють потреби наших воїнів. Первинні цілі щодо надання ЗСУ найнагальнішої військової допомоги були досягнуті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн".

За словами Остіна, параметри потенційних операцій й план щодо надання допомоги України розроблявся протягом кількох місяців. Вже на початку були розроблені види допомоги, які повинні були надаватись нашим воїнам.

"Фактично, ми стали на шлях забезпечення Україні потужного військового потенціалу, надаючи Breadly, Stryker, інше обладнання й фактично впродовж усього часу ми надавали амуніцію для того, аби українці були успішні на полі бою. Фактично можна сказати, що робота була надскладна, однак ми досягли наших первинних цілей - надати найнагальніше", - додав голова Пентагону.

Як відзначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передача танків Abrams нашим воїнам змінить ситуацію на полі бою.

"Щодо Abrams. Я гадаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні у боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не навчав танкістів, як управляти цією технікою, тому для нас це є пріоритетом - навчити достатню кількість бригад танкістів", - відзначив Міллі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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