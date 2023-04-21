Фінансові новини
- |
- 21.04.23
- |
- 23:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ми досягли первинних цілей, - Остін про забезпечення ЗСУ снарядами й танками
22:27 21.04.2023 |
Сполучені Штати Америки розуміють, якою є бойова динаміку на фронті України та розуміють потреби наших воїнів. Первинні цілі щодо надання ЗСУ найнагальнішої військової допомоги були досягнуті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції в рамках підсумку зустрічі "Рамштайн".
За словами Остіна, параметри потенційних операцій й план щодо надання допомоги України розроблявся протягом кількох місяців. Вже на початку були розроблені види допомоги, які повинні були надаватись нашим воїнам.
"Фактично, ми стали на шлях забезпечення Україні потужного військового потенціалу, надаючи Breadly, Stryker, інше обладнання й фактично впродовж усього часу ми надавали амуніцію для того, аби українці були успішні на полі бою. Фактично можна сказати, що робота була надскладна, однак ми досягли наших первинних цілей - надати найнагальніше", - додав голова Пентагону.
Як відзначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передача танків Abrams нашим воїнам змінить ситуацію на полі бою.
"Щодо Abrams. Я гадаю, що Abrams є найсучаснішими танками на сьогодні. Як тільки вони будуть задіяні у боях, ми побачимо, як зміниться ситуація. Ніхто ще не навчав танкістів, як управляти цією технікою, тому для нас це є пріоритетом - навчити достатню кількість бригад танкістів", - відзначив Міллі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чиновник ЄС: Трибунал щодо Путіна буде гібридним
|Латвія вирішила передати Україні всі ПЗРК Stinger, що в неї є
|Чехія на «Рамштайні» запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України
|Резніков про результати «Рамштайну»: зараз говоримо про ППО, але літаки також будуть
|Міллі пояснив, чому для союзників України ППО важливіше від F-16
|Ми досягли первинних цілей, - Остін про забезпечення ЗСУ снарядами й танками
|Учасники групи у форматі «Рамштайн» надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону
Бізнес
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро