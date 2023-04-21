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АНАЛІТИКА

Учасники групи у форматі «Рамштайн» надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону

 

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що країни - учасниці Контактної групи з оборони України надали Україні протягом останніх місяців понад 230 танків і 1550 бронемашин.

"Усього за кілька коротких місяців Контактна група доставила понад 230 танків, більше ніж 1550 бронемашин та іншого обладнання і боєприпасів для підтримки понад дев'яти нових бронетанкових бригад", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн".

За його словами, союзники хочуть зосередитися на ключових можливостях, які потрібні Україні просто зараз, а також у середньостроковій перспективі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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