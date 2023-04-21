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Учасники групи у форматі «Рамштайн» надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону
19:18 21.04.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що країни - учасниці Контактної групи з оборони України надали Україні протягом останніх місяців понад 230 танків і 1550 бронемашин.
"Усього за кілька коротких місяців Контактна група доставила понад 230 танків, більше ніж 1550 бронемашин та іншого обладнання і боєприпасів для підтримки понад дев'яти нових бронетанкових бригад", - сказав Остін на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн".
За його словами, союзники хочуть зосередитися на ключових можливостях, які потрібні Україні просто зараз, а також у середньостроковій перспективі.
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