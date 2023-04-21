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«Танкова коаліція» погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України
17:04 21.04.2023 |
На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшла зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої "танкової коаліції".
Про її результати у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".
За його словами, на зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України.
"Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - зазначив Резніков.
Він подякував своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України.
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