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АНАЛІТИКА

«Танкова коаліція» погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України

«Танкова коаліція» погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України

 

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшла зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої "танкової коаліції".

Про її результати у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

За його словами, на зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України.

"Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - зазначив Резніков.

Він подякував своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України.
 

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