СБУ відкрила кримінальну справу за фактом невиконання керівництвом ССЗ «Нібулон» мобілізаційних розпоряджень, компанія відкидає звинувачення

Служба безпеки України (СБУ) в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження за фактом невиконання мобілізаційних розпоряджень територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо сповіщення військовозобов'язаних працівників про необхідність з'явитися до центру керівництвом ТОВ "Суднобудівний-судноремонтний завод (ССЗ) "Нібулон", що належить одному з найбільших операторів зернового ринку України компанії "Нібулон".

Згідно з повідомленням ТЦК та СП на сторінці у фейсбуці, кримінальне провадження відкрито за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), відповідно до якої передбачено позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

У свою чергу "Нібулон" повідомив, що ССЗ відкритий до зауважень ТЦК та СП Миколаївської області, але звертатиметься по роз'яснення щодо тверджень про невиконання розпоряджень центру.

"Офіційно повідомляємо, що ТОВ "ССЗ "Нібулон" виконує розпорядження начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовозобов'язаних, дотримуючись законодавства. Так, з лютого 2022 року було призвано на військову службу за мобілізацією 80 працівників, що становить майже 20% штату", - зазначила компанія у фейсбуці.

Повідомляється також, що керівництво заводу реалізувало низку заходів, спрямованих на підтримку мобілізованих співробітників, як-от збереження робочого місця та надання щомісячної матеріальної допомоги в розмірі 13 тис. грн. Станом на 18 квітня ССЗ "Нібулон" перерахував співробітникам 9,45 млн грн допомоги, йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що підприємство також систематично видає накази про оповіщення; надсилає повідомлення ТЦК та СП зі звітними документами щодо тимчасово непрацездатних працівників, тих, що перебувають у відпустці або у відрядженні, та інформує їх про виклик протягом першого робочого дня. Крім того, для забезпечення явки співробітників до ТЦК та СП надається службовий автомобіль, при цьому зберігається середня зарплата співробітника в день явки. На підприємстві запевнили, що надають центру інформацію про працівників, які відмовляються від явки, а також застосовують передбачені трудовим законодавством заходи, зокрема догани та звільнення.

У період із 1 березня 2022 року до 31 березня 2023-го ССЗ "Нібулон" передав благодійну допомогу в розмірі 5,34 млн грн із ПДВ військовим частинам. У межах військово-транспортних зобов'язань підприємство передало ЗСУ 42 одиниці техніки і ще 6 одиниць як гуманітарну допомогу, ідеться в повідомленні.

У компанії висловили припущення, що підприємство стало ціллю інформаційної війни з використанням недосконалого українського законодавства.

Миколаївський ССЗ "Нібулон" спеціалізується на будівництві повнокомплектних самохідних суден і відроджує технологію промислового суднобудування з морського алюмінію. Належить одному з найбільших операторів зернового ринку України - компанії "Нібулон".

ТОВ "СП "Нібулон" створено 1991 року. До російського військового вторгнення в Україну зернотрейдер обробляв 82 тис. га землі в 12 областях країни, мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання с/г культур, потужності для одночасного зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири). Володіє також Миколаївським суднобудівним заводом.