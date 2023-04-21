Генсек НАТО виступає за переговори про винищувачі для Києва

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що хоче, аби країни-члени Альянсу продовжили переговори про постачання Україні винищувачів західного виробництва. Про це він заявив перед черговою зустріччю західних союзників на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю, 21 квітня, повідомляє dpa.

Він наголосив, що наразі більш нагальним є надання Україні зброї, ніж обговорення її потенційного вступу до НАТО.

"Якщо Україна не переможе як суверенна незалежна держава в Європі, немає сенсу обговорювати членство", - зазначив Столтенберг.

Столтенберг у Києві заявив, що місце України - в НАТО

Втім, напередодні, 20 квітня, Єнс Столтенберг вперше від початку повномасштабного вторгення РФ відвідав Україну. На спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленський він заявив, що питання членства України в Альянсі та гарантій її безпеки на шляху до цього стануть важливим елементом порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року.

"Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву - в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", - заявив вчора Столтенберг.

Він також зауважив, що також зауважив, що обговорив з Зеленським довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

Зазначимо, що Київ неодноразово звертався до союзників із проханням про надання західних винищувачі - F-15, F-16 і F-18. У США поки наполягають, що такі винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою. Досі держава отримувала від Заходу лише літаки радянської розробки МіГ-29.