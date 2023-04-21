США почнуть навчання українських бійців на танках Abrams в найближчі тижні, - AP

Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

"Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів", - цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові й можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переобладнуються під потреби України", - пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх.

"Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками", - додають чиновники на умовах анонімності.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця цього року.