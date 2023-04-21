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Канада оголосила новий пакет військової підтримки України майже на $29 млн
13:19 21.04.2023 |
Уряд Канади у п'ятницю оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Канади.
Останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі "Рамштайн" у Німеччині.
Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 - компанія L3Harris Technologies.
Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.
"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - прокоментувала Ананд.
Вона також зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.
Нагадаємо, 11 квітня Канада оголосила, що передасть Збройним силам України понад 21 тисячу одиниць стрілецької зброї, в тому числі штурмові гвинтівки, кулемети і понад 2,4 мільйона набоїв для стрілецької зброї.
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