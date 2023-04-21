Учасники «Рамштайну» вже надали Україні $55 мільярдів безпекової допомоги – Остін

Країни-учасники Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайну") вже надали Україні 55 млрд дол. безпекової допомоги.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині у п'ятницю.

"Загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 млрд. дол. безпекової допомоги Україні", - сказав він.

За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 квітня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 325 мільйонів доларів, який включає додаткові ракети для HIMARS та інших систем, боєприпаси, інше озброєння й техніку.

21квітня на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині у п'ятницю проходить 11 засідання Контактної групи з питань оборони України.