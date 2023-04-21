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Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ
09:54 21.04.2023 |
Західні партнери підготували загалом понад 60 тисяч українських військових.
Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За його словами, більшість з них повернуться в Україну в травні-червні. Він додав, що воїни ЗСУ є "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.
"Ми тут можемо повчитися", - сказав Кізеветтер.
Крім цього, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.
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