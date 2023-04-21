Фінансові новини
- |
- 21.04.23
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС
23:54 20.04.2023 |
Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янеза Ленарчича та посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.
Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янез Ленарчич, з боку України - міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою - допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", - зазначив єврокомісар.
"Через механізм до України з 2022 року надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги, тепер Україна також має місце за цим столом", - прокоментував Матті Маасікас.
Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).
"Дорожню карту" для приєднання до Механізму Україна отримала у жовтні 2022 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі - Столтенберг
|Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС
|Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут
|Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України
|Естонія надсилає Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм в рамках нового пакета оборонної допомоги
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
|Чому Франція і Польща посварились через снаряди для України і як це шкодить ЗСУ
Бізнес
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
|Чому говорити про себе в третій особі корисно