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АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

 

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янеза Ленарчича та посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янез Ленарчич, з боку України - міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою - допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", - зазначив єврокомісар.

"Через механізм до України з 2022 року надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги, тепер Україна також має місце за цим столом", - прокоментував Матті Маасікас.

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).

"Дорожню карту" для приєднання до Механізму Україна отримала у жовтні 2022 року.

Ключові теги: ЄС
 

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