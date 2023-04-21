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АНАЛІТИКА

Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

23:51 20.04.2023 |

Політика

Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

 

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

За словами Порошенка, у цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення.

Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

 

"Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб'єш, як "квадрік", - додає Порошенко.

Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

 

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF: для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.


Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут
За матеріалами: РБК-Україна
 

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