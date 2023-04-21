Естонія надсилає Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм в рамках нового пакета оборонної допомоги

Новину оприлюднили на офіційному сайті міністерства оборони Естонії.

На засіданні уряду в четвер уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси в рамках угоди Євросоюзу про відправку Україні мільйона снарядів.

«Ініціатива Естонії направити в Україну мільйон снарядів пройшла через інституції Європейського Союзу з безпрецедентною швидкістю і зараз Україні потрібні швидкі рішення від європейських союзників, щоб ці снаряди дійсно потрапили в Україну.

Тобто після великого і швидкого політичного кроку слідує наступний крок - підготовка обороного пакета і відправка його Україні, що ми і робимо», - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Останній пакет допомоги Естонії складається зі 155-мм снарядів. Крім того, Естонія дарує Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

Артилерійські боєприпаси

За словами Певкура, разом із протиповітряною обороною артилерійські боєприпаси наразі є найважливішою військовою потребою України у боротьбі з агресором.

Україна щомісяця отримує приблизно 60-210 тисяч артилерійських снарядів, а Російська Федерація щомісяця використовує 600-1,8 мільйона снарядів проти українських військ.

Щоб подолати критичний дефіцит боєприпасів в лавах ЗСУ, Естонія запропонувала державам-членам Євросоюзу на Європейській раді, що відбулася в лютому, спільно придбати щонайменше один мільйон снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

На спільній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу, яка відбулася 20 березня, вони погодили спільну мету поставити Україні один мільйон артилерійських одиниць (включаючи снаряди калібру 155 мм) протягом 12 місяців, тобто до 20 березня 2024 року. Цю мету підтвердили лідери держав і урядів на Європейському саміті 24 березня.