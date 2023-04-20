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Чому Франція і Польща посварились через снаряди для України і як це шкодить ЗСУ
15:43 20.04.2023 |
Франція й Польща влаштували суперечку через спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України, пише видання Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах.
Суперечка полягала в тому, хто має отримати контракти на виробництво: лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.
За планом, країни ЄС мали об'єднатися й постачити Україні до 1 млн снарядів упродовж року. Однак, хоча країни ЄС схвалили цю схему й виділили 2 млрд євро, вони не змогли порозумітися у тому, як витратити 1 млрд на спільні контракти.
Як пише Politico з посиланням на дипломатів, основною проблемою стало те, скільки спільних грошей виділити виробникам з ЄС, і скільки - виробникам із США, Великої Британії та інших країн. Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах союзу. Але це дратує партнерів.
Як пише видання, невдоволення вилилося назовні під час зустрічі у середу. За словами трьох дипломатів, французький посол в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той у пресі звинувачує Париж у перешкоджанні укладенню остаточної угоди.
Польський чиновник у відповідь заявив, що "Франція лише ускладнює поточні переговори".
В ситуацію втрутились представники Швеції, яка нині головує в ЄС, пише Politico. Вони представили оновлений компромісний документ, що обмежив майбутні контракти "економічними операторами, заснованими в ЄС та Норвегії", але за умови, що це не повинно створювати прецедент.
Як зазначає видання, деякі дипломати вважають, що новий текст "надто рухається у французькому напрямку", інші нарікали, що він відкриває нові питання щодо компаній та субпідрядників для проєкту.
Пізно ввечері в середу посадовці ЄС визнали, що не змогли досягти жодних домовленостей в цей день.
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