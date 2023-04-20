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Австрія підтримує розмінування в Україні в рамках програми ОБСЄ - Шалленберг
09:13 20.04.2023 |
Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в рамках Програми підтримки для України ОБСЄ, але також розглядає інші варіанти долучення до розмінування українських територій.
Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.
"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - сказав він.
Водночас глава МЗС додав, що австрійська сторона розглядає й інші варіанти допомогти Україні з розмінуванням.
Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня 2022 року чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар Гельґа Шмід оголосили про нову програму підтримки ОБСЄ для України. Ця програма, що передбачає реалізацію близько 25 проєктів, підтримуватиме Україну в таких сферах, як розмінування, захист навколишнього середовища та гуманітарні потреби.
1 лютого 2023 року Президент Володимир Зеленський під час спільної з австрійським президентом пресконференції у Києві заявляв, що Австрія могла би допомогти Україні з антидроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, а також при розмінуванні.
14 квітня федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що наразі уряд опрацьовує питання надання Україні допомоги у розмінуванні територій, і він особисто проконтролює, щоб це питання "не забулося".
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