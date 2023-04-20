Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австрія підтримує розмінування в Україні в рамках програми ОБСЄ - Шалленберг

 

Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в рамках Програми підтримки для України ОБСЄ, але також розглядає інші варіанти долучення до розмінування українських територій.


Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - сказав він.

Водночас глава МЗС додав, що австрійська сторона розглядає й інші варіанти допомогти Україні з розмінуванням.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня 2022 року чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генеральний секретар Гельґа Шмід оголосили про нову програму підтримки ОБСЄ для України. Ця програма, що передбачає реалізацію близько 25 проєктів, підтримуватиме Україну в таких сферах, як розмінування, захист навколишнього середовища та гуманітарні потреби.

1 лютого 2023 року Президент Володимир Зеленський під час спільної з австрійським президентом пресконференції у Києві заявляв, що Австрія могла би допомогти Україні з антидроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, а також при розмінуванні.

14 квітня федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що наразі уряд опрацьовує питання надання Україні допомоги у розмінуванні територій, і він особисто проконтролює, щоб це питання "не забулося".
Ключові теги: Австрія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4852  0,01 0,02 38,1361  0,03 0,07
EUR 40,6971  0,02 0,05 41,6403  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес