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Порошенко з волонтерами купив техніку для полювання на операторів ворожих дронів
22:52 19.04.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" купив три комплекти обладнання, за допомогою якого виявляють місце знаходження операторів ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Ці три невеличкі антенки можуть з точністю до декількох метрів визначити, де саме знаходиться пілот ворожого дрону. Ми дуже довго чекали на них, але змогли викупити прямо з заводу, з рук виробника. Кожна з них вартує 2 млн гривень, але нам вдалося трошки збити ціну", - розповів Порошенко.
Він також повідомив що ці прилади передають у використання Збройних сил на передову.
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