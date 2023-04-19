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Президент Бразилії все ж засудив російське вторгнення, однак є нюанс, - Reuters
13:33 19.04.2023 |
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва все ж засудив порушення Росією територіальної цілісності України. Водночас він знову закликав до посередництва у припиненні війни попри критику щодо його «мирної ініціативи».
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час брифінгу з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Лула да Сілва закликав групу нейтральних країн об'єднатися, щоб "допомогти встановити мир між Росією і Україною".
Слова да Сілви пролунали після критики з боку Заходу щодо його слів про те, що саме нібито західні країни затягують війну. Представник Білого дому звинуватив президента Бразилії в повторені російської й китайської пропаганди.
Як відзначило джерело видання в Вашингтоні, офіційні особи США у приватному порядку чітко дали зрозуміти бразильським колегам, що адміністрація президента Джо Байдена незадоволена критикою надання зброї Україні.
Зокрема радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван говорив зі своїм бразильським колегою Селсо Аморімом щодо війни Росії проти України. Перед цим останній назвав критику США "абсурдною" та відзначив, що Бразилія не поділяє позицію Росії.
"Бразилія захищає територіальну цілісність України. Але поки не буде переговорів, ідеального миру для українців і росіян не буде. Повинні бути поступки", - сказав Аморім.
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