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Південна Корея допустила можливість постачання зброї Україні
12:39 19.04.2023 |
Сеул може розширити свою допомогу Києву, вийшовши за межі гуманітарної та економічної підтримки, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль в інтерв'ю агенції Reuters, опублікованому в середу, 19 квітня.
"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", - сказав він.
Reuters зауважує, що це вперше, коли Сеул допустив можливість надання зброї Києву. Раніше Південна Корея виключала можливість постачання летальної допомоги Україні.
Юн Сук Йоль також розповів, що уряд його країни вивчає можливість допомоги у відбудові України, подібно до того, як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.
Боєприпаси для України
З початку війни Росії проти України Південна Корея передала офіційному Києву бронежилети, каски, медикаменти та іншу гуманітарну допомогу.
У листопаді 2022 року американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що Південна Корея уклала конфіденційну угоду зі США про продаж Вашингтону 100 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі Збройним силам України (ЗСУ). У статті зазначалось, що проведення угоди через США дозволяє Південній Кореї дотримуватися букви свого публічного зобов'язання не надавати Україні летальної військової підтримки. В Сеулі ж офіційно зазначили, що переговори ведуться з умовою, що США будуть "кінцевим користувачем" боєприпасів, і що позиція не постачати зброю Україні не змінилася.
У січні цього року міністерство оборони США підтвердило, що частина боєприпасів, які Сполучені Штати надсилають Україні, постачаються з їхніх власних запасів у Південній Кореї та Ізраїлі.
На початку квітня американський телеканал CNN знайшов у "злитих" у мережу "секретних документах" американської розвідки надзвичайно детальну розмову південнокорейських посадовців щодо запиту США на боєприпаси для України. Вони начебто були стурбовані тим, що це порушить політику Південної Кореї щодо відмови від постачання летальної допомоги країнам, які перебувають у стані війни. Як варіант для обходу цієї політики пропонувалось продати боєприпаси Польщі. Після цього в канцелярії Юн Сук Йоля заявили, що під час телефонної розмови міністри оборони Південної Кореї та США погодились, що значна кількість "таємних документів" Пентагону була сфабрикована.
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