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Президент Швейцарії про поставки зброї Україні: Не можна нас змушувати порушувати власні закони
17:52 18.04.2023 |
Президент Швейцарії Ален Берсе, коментуючи можливість реекспорту швейцарської зброї в Україну, заявив, що наразі про це не може бути й мови.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє CNN.
В ході обговорень про можливу передачу Україні виробленого в Швейцарії озброєння Берсе послався на нейтралітет своєї країни.
Він сказав, що попри дискусії про можливу зміну позиції Швейцарії щодо реекспорту зброї в Україну такий варіант неможливий, оскільки швейцарське законодавство "чітко про це говорить".
За його словами, Швейцарію "не можна просити порушувати наші власні закони".
Берсе також нагадав, що Швейцарія долучилась до санкцій ЄС, ставиться до них "дуже серйозно" і робить "все можливе, щоб забезпечити їх дотримання".
Раніше голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот розкритикував нейтралітет Швейцарії щодо війни РФ в Україні і пригрозив припиненням закупівлі швейцарського озброєння, якщо таке ставлення не зміниться.
Нагадаємо, наприкінці березня парламентські дебати у Швейцарії щодо реекспорту військового обладнання та зброї третім країнам, зокрема Україні, зайшли в глухий кут, і обговорення цього питання відклали на наступний рік.
Раніше уряд Швейцарії підтвердив, що не змінюватиме свою давню політику, яка забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.
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