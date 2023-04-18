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ВАКС продовжив Коболєву запобіжний захід ще на два місяці
12:43 18.04.2023 |
Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Телеграмі, передає Укрінформ.
«17 квітня 2023 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків, покладених на підозрюваного - колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України»», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, експосадовця зобов'язали: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
У САП нагадали, що відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу, підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки. У прокуратурі поінформували, що наразі кошти для застави у повному обсязі не внесені.
Як повідомляв Укрінформ, ексочільнику НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.
Відносно Коболєва діє запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн і зобов'язання носити електронний браслет.
14 квітня НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Коболєва після того, як слідчий суддя ВАКС відмовився продовжити слідство у цій справі.
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