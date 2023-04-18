ВАКС продовжив Коболєву запобіжний захід ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Телеграмі, передає Укрінформ.

«17 квітня 2023 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків, покладених на підозрюваного - колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України»», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, експосадовця зобов'язали: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

У САП нагадали, що відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу, підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки. У прокуратурі поінформували, що наразі кошти для застави у повному обсязі не внесені.

Як повідомляв Укрінформ, ексочільнику НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Відносно Коболєва діє запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн і зобов'язання носити електронний браслет.

14 квітня НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Коболєва після того, як слідчий суддя ВАКС відмовився продовжити слідство у цій справі.