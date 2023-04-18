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Військові США в Україні не беруть участі в бойових діях, вони допомагають роботі дипмісії
09:12 18.04.2023 |
Присутні в Україні американські військові не проводять там військових операцій, вони допомагають там посольству США, заявила в понеділок представник Пентагону Сабріна Сінгх.
"Невелика кількість американських військових присутні в Україні для надання необхідної допомоги посольству США. Слід уточнити, що в Україні немає бойових підрозділів США, які проводили б військові операції в Україні", - сказала Сінгх на брифінгу.
Таким чином Сінгх прокоментувала повідомлення, що з'явилися минулими днями у ЗМІ про те, що в Україні діють спецпідрозділи НАТО. При цьому представник Пентагону уточнила, що в обов'язки американських військових в Україні входить надання допомоги апарату військового аташе і підтримка програм США з надання допомоги у сфері безпеки.
"У цьому немає жодної новини, ми були транспарентні в цьому питанні, як із громадськістю, так і з Конгресом", - зазначила Сінгх.
Минулого тижня Politico з посиланням на американські секретні документи, що потрапили в інтернет, повідомило, що, принаймні, станом на 23 березня в Україні діє "група сил спеціального призначення Європи", яку в матеріалі видання називають групою "США/НАТО". Зазначається, що вона складається з 97 військових, 50 з яких - спецпризначенці Великої Британії, 17 - із Латвії, 15 із Франції та один із Нідерландів. Також у цій групі 14 військових США. При цьому в оприлюдненій інформації не уточнюється, які саме обов'язки виконують ці військові в Україні.
Крім цього, в документі, що став надбанням громадськості, йдеться, що загалом в Україні присутні близько 100 американських військовослужбовців.
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